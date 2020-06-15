В Грузии оценили благодарность Москвы за эвакуацию трех россиян из Нигерии

Тбилисские политики и эксперты предлагают Москве не обольщаться фактом эвакуации Грузией трех граждан России из Нигерии и считают, что это не станет дополнительным стимулом в восстановлении отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель комитета парламента по юридическим вопросам Анри Оханашвили заявил газете «Резонанси», что «Россия остается оккупантом», поэтому не следует искать какой-либо подтекст в случившемся.

Так этот парламентарий из правящей «Грузинской мечты» ответил официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая поблагодарила Грузию за эвакуацию на днях из Нигерии спецбортом трех россиян.

Мария Захарова не исключила, что такой опыт гуманитарного взаимодействия окажется востребованным и в дальнейшем.

Эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая считает, что заявление МИД России является «классическим инструментом мягкой силы».

Он связал это с возможными интересами Москвы на предстоящих в октябре в Грузии парламентских выборах.

«Россия, судя по всему, хочет усилить свое влияние в Грузии в информационном, культурном, гуманитарном и, возможно, политическом плане», – заявил аналитик.

Он предсказал дальнейшие дипломатические сигналы из России такого рода.

Напомним, что Грузия после войны-2008 разорвала дипломатические отношения с Россией и называет ее «оккупантом» Абхазии и Южной Осетии.