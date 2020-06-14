Соловьев заподозрил Ефремова в нарушении условий домашнего ареста

Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов имел право записать видеообращение по условиям домашнего ареста.

«Кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? Кто текст писал? Сам?» – приводит слова Соловьева РИА «Новости».

Соловьев выразил сомнения в том, что сейчас Ефремов «имеет право пользоваться сотовой связью».

Юристы по-разному оценивают допустимость видеообращения Ефремова, учитывая условия домашнего ареста. Высказываются как предположения о том, что его не ждет ужесточение меры пресечения, так и ожидания негативных последствий.

Напомним, спустя четверо суток после резонансного ДТП, когда по вине находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Михаила Ефремова погиб водитель из Рязани Сергей Захаров, актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

Семья Захарова «услышала» обращение Ефремова, но «извинения пришли слишком поздно», близкие Захарова «их никогда не смогут принять», сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет родственников погибшего.

Ефремову, которого отправили под домашний арест, запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, он должен носить электронный браслет.