Танки и ракетные комплексы прибыли в Москву для участия в параде Победы

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14 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Американцы дождались своего 1937 года

Сергей Мардан, публицист
В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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Хомячководам граждане не нужны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас неважно, выступаете ли вы за поправки в Конституцию или являетесь их противниками. Все граждане России обязаны прийти на участки и выразить свое мнение в бюллетенях. Те, кто останутся дома, вполне могут считать себя хомячками. Подробности...
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    Куда пропали легендарные бренды 90-х

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      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага - как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото - дом правительства России в Москве
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
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          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              Танки и ракетные комплексы прибыли в Москву для участия в параде Победы

              14 июня 2020, 07:28

              Текст: Антон Антонов

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              В Москву из подмосковного Алабино передислоцировали военную технику, которая примет участие в параде Победы, сообщило Минобороны России.

              «Марш» более чем на 60 км совершили свыше 190 единиц колесной боевой техники, прибыв на временную площадку на улице Нижние Мневники. Гусеничную технику доставили железнодорожным транспортом на станцию «Красная Пресня», откуда она своим ходом прибыла на площадку. Всего передислоцировано более 400 единиц техники, включая вспомогательную.

              Из Алабино прибыли пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», ракетные комплексы «Искандер-М» и «БАЛ», ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь», РСЗО «Торнадо-С», автомобили «Тигр-М», «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования и другие, передает РИА «Новости».

              Также в столицу прибыли танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковые самоходные установки Су-100; БМД-4М, БМД-МДМ, БМП-2, БМП «Курганец-25», БМП «Армата», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», «Бук-М3» и другие.

              Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные готовы к проведению парада Победы в Москве 24 июня.

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