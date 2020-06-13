Пожар на газораспределительной станции в Казани локализовали

На газораспределительной станции в Казани объявлена локализация пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Локализация объявлена в 10.40 мск», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, взрыв произошел около 22.00 мск в пятницу в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.

На данный момент в тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В МЧС заверили в отсутствии угрозы соседним населенным пунктам.

Позднее из-за пожара в городе ввели режим ЧС.