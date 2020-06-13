В МЧС оценили наличие угрозы жилым домам из-за пожара на газохранилище в Казани

Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает жилым домам, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану по противопожарной службе Константин Чанышев.

«Казанская кустовая база находится за пределом жилой застройки. Угрозы населенным пунктам нет», – приводит слова Чанышева РИА «Новости».

Он сообщил, что проводится охлаждение, поверхность котла каждой из цистерн под слоем воды. «Горение происходит в верхней части, с горловины резервуара, вся температура уходит вверх, производим охлаждение лафетным стволом. Это пока дает нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара», – сказал Чанышев.

По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану уточнили, что в тушении принимают участие два пожарных поезда, передает ТАСС.

Всего на станции расположено 24 резервуара со сжиженным газом.

Ранее в экстренных службах сообщали об одном погибшем и троих пострадавших в результате взрыва газа на газохранилище в Казани. Позднее появились сведения о госпитализации одного из пострадавших и его состоянии.