Британия уведомила ЕС о решении не продлевать переходный период

Власти Великобритании официально уведомили Европейский союз о решении не продлевать переходный период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, сообщил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув.

«Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость», – написал Гоув в Twitter по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, за время которого стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.

В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.