Захарова объяснила, что для нее значит патриотизм

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю празднования Дня России рассказала, что патриотизм лично для нее – это не только любовь к родине, но и профессиональное отношение к своей работе.

«Что для меня патриотизм, в первую очередь, мне кажется, это не только любовь к стране, которая меня окружает – к ее природе, ее истории, тем людям, которых я знаю, с кем я работаю, с кем я общаюсь – это само собой разумеющееся. Но для меня еще патриотизм имеет другое измерение – оно не противоречит, но дополняет. Это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии и работы на том направлении, за которое ты отвечаешь», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, совсем неважен статус, уровень или опыт работы. Она добавила, что важно со стопроцентной отдачей, искренне и качественно относится к своему делу.

«Можно любить родину, можно любить ее на словах, образно, символически, можно любить родину, потому что ты знаешь ее историю и культуру, но при этом приходить на работу и делать все спустя рукава или формально, или не до конца или понимая, что ты мог сделать намного больше, но ты не делаешь, потому что не хочется, лень, сложно, не хочется обострять отношения или портить их с кем-то. И как быть? Можно ли такого человека считать патриотом? На мой взгляд, не совсем», – отметила дипломат.

Также Захарова подчеркнула, что кроме любви и принятия страны со всеми ее богатствами, нужно еще что-то и отдавать. По ее словам, каждый гражданин может проявить патриотизм профессиональным отношением к своему делу.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.