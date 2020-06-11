Племянница Марин Ле Пен отказалась извиняться за белый цвет кожи

Бывший депутат французского «Национального объединения», племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль, комментируя акции во Франции и по всему миру, заявила, что не считает извиняться перед кем бы то ни было за то, что она «белая» и «француженка», пишет Le Figaro.

«Мне не нужно извиняться, потому что я не колонизатор. Я никого не колонизировала. Я никого не порабощала, так же, как все эти политические группы и сами политические активисты никогда не были колонизированы или порабощены», – приводит ее слова RT.

Она выразила мнение, что не должна извиняться и за смерть афроамериканца в США, или случайную смерть «преступника» по имени Адама Траоре во Франции. Она напомнила, что арест Траоре связан «не с его цветом кожи, а с совершенными им преступлениями».

Издание напоминает, что речь идет о 24-летнем темнокожем французе, который в 2016 году умер после ареста жандармами в городе Бомон-сюр-Уаз. Его смерть стала поводом для протестных акций, организованных во Франции в последние дни.

Так Марешаль возразила активистам, которые, по ее словам, требуют «поставить нас на колени, но еще и очернить память наших предков, плюнуть на нашу историю, вычистить наше наследие и повалить наши памятники».

Ранее американский журналист Майкл Бом выразил мнение, что американские полицейские перебарщивают с преклонением колен в знак солидарности с участниками акций против расизма. Он назвал этот жест «унизительным» и похожим на «театральщину».

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД также рассказал, что погромщики-бунтовщики смотрят на преклонение перед ними полиции на колено снисходительно, и при этом уверены, что эти жесты лицемерны.

Напомним, после убийства афроамериканца в США протесты против расизма прокатились по всему миру.