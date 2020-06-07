Многотысячная акция против расизма началась в Мадриде

В Мадриде проходит многотысячная акция протеста против расизма в связи с гибелью в Миннеаполисе задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Протестующие начали акцию перед посольством Соединенных Штатов, после чего направились к центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль, передает РИА «Новости».

По данным агентства, среди участников – выходцы из африканских стран, коренные испанцы и белые американцы.

Организатором акции выступило Общество черной Африки и африканских потомков в Испании (CNAAE).

«Сегодня мы объединились, чтобы выразить нашу поддержку семье Джорджа Флойда и всему черному сообществу Соединенных Штатов, которое захватывает улицы с криком: «Нет справедливости – нет мира», – сообщили в CNAAE.

Цель собравшихся также «напомнить, что расизм в отношении черных не только проблема США, а имеет общемировой масштаб». В обществе заявили, что в Испании цвет кожи становится причиной частых полицейских проверок и трудностей с поиском работы. По данным организации, правоохранительные органы останавливают людей с черным цветом кожи в 42 раза чаще, чем остальных.

CNAAE требует от испанских властей пересмотреть закон об иностранцах – чтобы он «более уважительно относился к правам мигрантов и просителей убежища», а также «проверить учебники и другие обучающие материалы на предмет точного изложения исторических событий, связанных с рабством и колонизацией».

Между тем шествие в поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против насилия и расизма в отношении темнокожих, прошло в японской Осаке.

В числе организаторов и участников шествия были иностранцы, в связи с чем организаторы подчеркнули, что состоявшееся шествие является «мирным маршем», а не акцией протеста.

Отмечается, что число пришедших на марш может достигать трех тысяч человек. В свою очередь, городская полиция оценивает, что в шествии участвовали около тысячи человек.

На фоне волны протестов в США в связи с гибелью Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. На прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. Также прошли акции в Париже, Афинах и других городах.

Напомним, на фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных. Позже глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов, а также приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на базы постоянной дислокации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.

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