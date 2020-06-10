Стало известно об улучшении самочувствия отца Нурмагомедова

Президент компании Fight Nights Global, проводящей турниры по смешанным единоборствам, Камил Гаджиев сообщил об улучшении состояни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Гаджиев заявил, что не знает деталей, однако «слышал, что отцу Хабиба получше (...), наблюдается положительная динамика», передает Sport24.

«Рано говорить, что он идет на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая же информация», – отметил он, добавив, что Нурмагомедов «был в Москве, виделся с отцом».

Абдулманап Нурмагомедов, будучи тренером, воспитал 18 борцов-чемпионов мира.

В мае Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус. Сообщалось, что тренера подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.