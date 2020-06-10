Ученые раскрыли различия в реакции иммунитета на коронавирус у мужчин и женщин

Специалисты из Йельского университета проследили за реакцией иммунной системы мужчин и женщин на заражение коронавирусом и обнаружили, что иммунитет у женщин гораздо активнее борется с инфекцией, говорится в статье в электронной библиотеке medRxiv.

«Мы раскрыли серьезные различия в реакции иммунной системы мужчин и женщин на первые фазы коронавирусной инфекции. В частности, организм первых вырабатывал больше сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений, а Т- клетки женщин значительно активнее реагировали на появление вируса. Это может объяснять половые различия в характере течения COVID-19», – передает ТАСС содержание исследования.

Изначально в китайском Ухане, медики пришли к выводу, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии, мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Позднее медики из Йельского университета под руководством профессора Акико Ивасаки раскрыли одну из возможных причин появления подобных различий в реакции организма мужчин и женщин на SARS-CoV-2, наблюдая за развитием болезни у двух сотен пациентов их университетского госпиталя, попавших в него в промежутке между мартом и маем текущего года.

Эти замеры раскрыли существенные различия в реакции организма мужчин и женщин на заражение, в том числе в количестве вырабатываемых антител и различных сигнальных веществ, способствующих развитию воспалений и других защитных реакций. Так, в крови мужчин содержалось больше интерлейкина-8, одного из провоспалительных сигналов, а также белков CXCL10 и CCL5.

Аналогичным образом кровь женщин содержала в себе больше активированных моноцитов – клеток-«чистильщиков», собирающих антигены, а также тех подтипов Т-клеток, которые используют эти антигены для выработки антител.

Напомним, министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.

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