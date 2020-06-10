Ученые нашли «скрытые резервуары» коронавирусов на рынках диких животных Вьетнама

Зоологи провели масштабную «перепись» вирусов среди диких животных, продающихся на рынках Вьетнама, обнаружив, что больше трети особей обычных крыс и каждая 16-я бамбуковая крыса были носителями различных штаммов коронавирусов, говорится в статье электронной библиотеки bioRxiv.

«Мы обнаружили, что доля зараженных животных быстро растет по мере их движения по торговой цепочке, от поимки и до попадания в рестораны. Для минимизации рисков передачи этих вирусов человеку, а также их возможной рекомбинации мы рекомендуем ввести ряд мер, которые ограничат поимку, продажу и транспортировку диких животных», – передает ТАСС соообщение ученых.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. В их число, как показывают недавние опыты биологов и наблюдения ветеринаров, входят макаки-резусы, хорьки и кошки, на которых инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Первоначальным источником этой болезни, как сейчас предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали панголины, насекомоядные млекопитающие, однако недавно биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов. По этой причине зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают поиски родоначальника текущей эпидемии коронавируса.

Зоологи из США, Австрии и Вьетнама под руководством Аманды Файн (Amanda Fine), заместителя директора американского Общества охраны природы (WCS), провели первую подобную перепись среди диких животных, продаваемых на рынках Вьетнама. На территории этой страны мясо летучих мышей, а также крыс, дикобразов и некоторых других грызунов считается деликатесом и часто подается в самых дорогих ресторанах.

По этой причине жители Вьетнама не только часто ловят этих диких животных, но и разводят их на фермах, откуда они попадают на обширные рынки живности, где их закупают поставщики ресторанов, а также любители подобного мяса. Ученые проверили, способствует ли подобная практика распространению вирусов, собрав пробы крови и выделений грызунов и летучих мышей на территории 70 подобных рынков и нескольких десятках фермах.

В общей сложности ученые собрали свыше двух тысяч подобных образцов, полученных при изучении более тысячи грызунов и трех сотен летучих мышей. Их изучение показало, что в крови этих животных и их выделениях присутствовали следы сразу шести разных видов коронавирусов, часть из которых относилась к числу альфакоронавирусов, близких родичей возбудителей простуды, а другие входили в род бетакоронавирусов, к числу которых относится SARS-CoV-2.

«Наше исследование показывает, что разные штаммы коронавируса присутствовали на всех 24 рынках мяса, где продавались живые грызуны. Вдобавок, вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, производящих удобрения на базе выделений летучих мышей», – пишут Файн и ее коллеги.

Чаще всего эти вирусы встречались среди обычных крыс. Примерно каждый третий грызун, как показывают замеры ученых, был носителем хотя бы одного коронавируса, причем, доля зараженных особей росла по мере их движения через торговые цепочки. Аналогичные показатели были характерны для дикобразов, бамбуковых крыс и летучих мышей.

Открытие столь высокой распространенности коронавирусов, как надеются ученые, побудит правительство Вьетнама и прочих стран региона предпринять меры, которые предотвратят появление новых эпидемий, аналогичных COVID-19.

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