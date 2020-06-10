Израильский дипломат оценил вероятность присутствия Нетаньяху на параде Победы

Вопрос присутствия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на параде Победы в Москве 24 июня будет решаться с учетом ситуации с пандемией коронавируса, сказал временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

«Было опубликовано, что Россия пошлет приглашения тем странам, которые были приглашены изначально, Израиль вошел в этот список», – передает РИА «Новости» слова Ливне.

«Что касается участия в параде 24 июня, конечно, надо будет учесть ту тему, которую мы сегодня с вами обсуждали – это тема коронавируса, ситуацию в которой мы находимся, когда нет полетов, нет практически международных визитов. Это придется учесть, но хочу подчеркнуть то (уважительное) отношение в Израиле к этому дню», – сказал Ливне.

Дипломат отметил, что в Израиле с большим уважением относятся ко Дню Победы и помнят ужасающую цену, которую заплатили народы Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.