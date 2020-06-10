Медиаэксперт объяснил шквал критики в адрес «Яндекса» за увольнение таксиста-расиста

Сейчас в России, как и в мире, медиапространство слишком сильно влияет на общественную жизнь, и брендам приходится на это реагировать, иногда даже поспешно, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и эксперт в сфере новых медиа Всеволод Пуля.

Пользователи Сети обратили внимание на видеозапись, где водитель «Яндекс.Такси» из Брянска отказывает темнокожему пассажиру в поездке, обосновывая это тем, что он ему не нравится. Мужчину обвинили в расизме и потребовали его увольнения, агрегатор так и сделал. Позже в соцсетях разгорелся спор между блогерами – многим не понравилась подобная «мягкотелость» агрегатора.

«Мне кажется, что публика сейчас очень скора на расправу и многие решения принимает эмоционально. Иногда под давлением меньшинства, которое очень громко высказывает свое мнение в социальных сетях или где-то еще, компаниям, брендам или просто известным людям приходится реагировать, хотя, может быть, это не всегда правильная стратегия», – говорит Пуля.

В мейнстримовых (популярных, массовых) медиа сейчас идет такая повестка, что права кого-либо из меньшинства можно очень легко оскорбить, продолжает эксперт. Те люди, которые никогда не думали о себе как об этом «меньшинстве», очень хорошо в эту повестку вписываются.

«Здесь, конечно, следует руководствоваться принципом «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Принципы равенства людей у нас записаны в Конституции. К тому же у каждой компании есть свои внутренние правила, которым, думаю, и следовал «Яндекс», – считает Пуля.

Эксперт объясняет, что раньше для того, чтобы подобная история попала в информационное пространство, нужно было бы непосредственное участие медиа: чтобы таксист или пассажир, условно, пришли к редактору какого-либо СМИ с данным инфоповодом и попросили социальной поддержки. Сейчас все работает иначе: на страже у большой аудитории стоят уже не медиа, а социальные сети и поисковики, в частности алгоритмы: если какой-то пост начинает набирать много лайков, просмотров и репостов, он показывается все большему количеству людей. Тут уже не медиа контролируют эту повестку, а тренды и мода на защиту прав.