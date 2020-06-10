В НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС

Доставка грузов и экипажей на Международную космическую станцию на американских коммерческих кораблях оказалась дороже, чем хотелось бы НАСА, сообщил и.о. замглавы НАСА по пилотируемым программам Кеннета Бауэрсокса.

Бауэрсокс заметил, что стоимость доставки грузов и экипажей на МКС с помощью коммерческих кораблей по сравнению с шаттлами снизилась не так заметно, как хотелось бы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал spacenews.com.

«Это как-то удивительно. Мы действительно снизили расходы, но не так сильно, как надеялись. Люди надеялись на снижение затрат в десять раз (по сравнению с шаттлами), но этого нет. Я бы сказал, что это скорее 20-40% (от возможного снижения затрат, в два-четыре раза по сравнению с шаттлами)», – заявил и.о. замглавы НАСА.

При этом Бауэрсокс добавил, что коммерческие корабли значительно дешевле шаттлов в эксплуатации и частным компаниям есть к чему стремиться.

После прекращения в 2011 году эксплуатации шаттлов американские грузы доставляются на МКС коммерческими кораблями Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman. Кроме того, созданы коммерческие пилотируемые корабли для доставки астронавтов на станцию – Crew Dragon компанией SpaceX и Starliner компанией Boeing.

В конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.