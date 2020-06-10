В полиции ХМАО объяснили грубое задержание загорающих девушек

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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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США опять избежали революции

Бунты в США стали борьбой поколений, а не расФото: REUTERS/Bastiaan Slabbers
Погромы в США завершились так же внезапно, как и начались: Америка зализывает раны и подсчитывает убытки. Сторонники протестовавших утверждают, что теперь полиция страны изменится, а в некоторых городах ее не будет вовсе, но скорее их действия всего лишь помогли Трампу избраться на второй срок. За счет чего Америка опять избежала революции? И почему нам всем почудился «черный бунт»? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но для кого к сожалению, а для кого к счастью, не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...

Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

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              В полиции ХМАО объяснили грубое задержание загорающих девушек

              10 июня 2020, 09:55

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Силовое задержание загорающих девушек в Сургутском парке «За Саймой» было спровоцировано их агрессивным поведением и неповиновением требованиям силовиков, заявили в полиции ХМАО.

              В доказательство полицейские предоставили кадры, снятые нагрудным видеорегистратором одного из силовиков, передает Ura.ru (газета ВЗГЛЯД не может разместить видео из-за содержащегося на нем мата).

              «В настоящее время по факту инцидента проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Если по результатам проверки будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия применяя физическую силу, то они понесут соответствующее наказание», – добавили в пресс-службе полиции ХМАО.

              Видео начинается с того, как полицейские подходят к загорающей на лежаках компании – двум женщинам и мужчине – и просят их уйти, говоря о том, что их нахождение в парке нарушает действующие на территории ХМАО запреты.

              Полицейский предупреждает, что если отдыхающие не покинут территорию парка, то они будут доставлены в отдел полиции. На этом запись прерывается на семь минут и восстанавливается когда, как силовик подходит к группе отдыхающих и убеждается в том, что сургутяне отказались повиноваться требованиям полиции.

              Запись снова прерывается и восстанавливается только через 15 минут, уже когда, по словам полицейского, «никуда не надо уходить», но компания продолжает сборы, решив покинуть парк.

              После этого сотрудник полиции предупреждает, что если они попытаются уйти, то к ним применят физическую силу и спецсредства. В этот момент одна из женщин начинает снимать происходящее на мобильный телефон, сбивает с груди полицейского носимый видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами.

              Начинается потасовка. Одна из женщин пытается убежать, ее задерживают. В полиции ХМАО сообщили, что задержанные – жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения. Одна из них в финале видео заявляет о том, что она заслуженный педагог Сургута.

              Ранее в Сочи мужчину, устроившего скандал полицейским, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.


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