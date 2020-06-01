В Италии предложили карать за отрицание коронавируса

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание холокоста.

«Я считаю, что нужно принять закон для тех, кто отрицает очевидное. Есть полно людей, которые считают, что Земля плоская, кто отрицает холокост. Есть теории, выходящие за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за ошибочной информации кто-то может погибнуть», – передает его слова РИА «Новости».

Дзайи выразил мнение, что в интернете есть нечто «вроде клоаки», куда поступают все подобные сообщения, добавив, что Галилей «переворачивается в могиле» от сторонников плоской Земли.

«Мне это кажется безумием, и мне кажется безумным, что люди все еще могут распространять эти идеи. Давайте наводить порядок. Я за свободу мысли, но есть граница, за которую нельзя преступать», – заявил Дзайя.

По законам Италии, за пропаганду, подстрекательство и разжигание розни на основе отрицания холокоста или других преступлений геноцида грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

В понедельник число жертв заражения коронавирусом выросло на 60 человек, всего умерли 33 тыс. 475 человек. Выявлено 233 тыс. 197 случаев заражения. Выздоровели более 158 тыс. больных.

Италия уже заявила, что готова принимать российских туристов с 15 июня, рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границ.