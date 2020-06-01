Путин назначил главу Следственного департамента МВД

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева.

Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Следственного департамента МВД РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Этим же указом Сергею Лебедеву присваивается специальное звание генерал-майора юстиции.

В начале апреля Путин снял Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Романов занимал этот пост с января 2017 года.

25 мая из МВД были уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий.

Следователи допросили Романова по делу в отношении Краковского и Бирюкова.