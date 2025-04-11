Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.



Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

