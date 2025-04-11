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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    13 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    28 комментариев
    11 апреля 2025, 04:18 • Новости дня

    Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

    Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Защита генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки земельным участком с домом, утверждает, что в его деле отсутствует событие преступления, поскольку участок был приобретен официально и имеет все необходимые документы.

    Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.

    Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

    Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

    Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда.

    Количество принятых решений об установлении таких выплат составило 812 849, передает РИА «Новости».

    Эти выплаты предоставляются, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

    Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Граждане, уже получившие такую выплату, могут повторно обратиться за ней, если на их счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего обращения.

    Такие выплаты также предусмотрены для граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

    Ранее Соцфонд рассказал об условиях назначения пенсии в 2025 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.

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    10 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Названы сроки ввода в оборот российской вакцины от аллергии

    Вакцину ФМБА от аллергии на пыльцу планируют зарегистрировать к началу 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Муса Хаитов объявил о планах зарегистрировать и ввести в гражданский оборот отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и других источников аллергии.

    Хаитов сообщил, что регистрация и выпуск вакцины в гражданский оборот намечены на конец 2025-го – начало 2026 года, передает ТАСС.

    Информация была представлена на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», где обсуждались причины, последствия и лечение аллергических заболеваний.

    Ранее сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявлял, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, а разрешение на применение препарата ожидается в августе.

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    10 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    Подростков задержали за осквернение Вечного огня в Южно-Сахалинске

    Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает управление Следственного комитета по Сахалинской области.

    Как передает РИА «Новости», группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске. По информации управления СК России по Сахалинской области, инцидент произошел в апреле текущего года на территории Площади Славы.

    Уголовное дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ, касающейся реабилитации нацизма. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления ведомства доклад о ходе расследования.

    Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Ожидается детальный отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо молодых мужчин из Дагестана принесли извинения за свои действия у мемориала «Вечный огонь» в Невинномысске, где они потоптались по постаменту и бросали предметы в пламя.

    В поселке Березово Кемеровской области двое несовершеннолетних повредили 166 мест захоронений, включая могилы участников специальной военной операции, проводится доследственная проверка.

    В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении Вечного огня на Мемориале героической обороны города, который потушил пламя, справив на него нужду.

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    10 апреля 2025, 08:00 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Ночью силы ПВО России уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах, включая Брянскую и Калужскую области, а также Крым, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах страны.

    По данным сводки, в Брянской области сбито 13 дронов, в Калужской – 12, в Курской – семь, в Белгородской и Крыму – по четыре, а в Орловской области и Московском регионе – по одному.

    Утром над Курской областью было дополнительно сбито шесть беспилотников, что подчеркивает активность украинских БПЛА в этом регионе.

    Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

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    11 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    В Тунисе освобождены 11 россиян после многомесячного заключения

    С группы россиян в Тунисе сняли подозрения в терроризме и освободили

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных по подозрению в причастности к терроризму, после снятия с них всех обвинений.

    Адвокат Олфа Хаджри сообщила корреспонденту ТАСС, что 11 граждан России, задержанных в середине ноября 2024 года в Тунисе, были официально освобождены. Решение об освобождении было принято следственным судьей после снятия подозрений в причастности к терроризму.

    Тунисская газета UniversNews ранее сообщила, что обвинения с россиян были сняты 10 апреля, и дело передано в суд первой инстанции провинции Кассерин. С россиян сняты все подозрения, и они освобождены. Посольство России в Тунисе пока не комментирует эту информацию.

    Задержание россиян произошло в середине ноября 2024 года в провинции Кассерин, куда они отправились с исследовательско-краеведческими целями. При их задержании тунисские правоохранительные органы обнаружили профессиональную видеосъемочную технику, что вызвало подозрения. Район, куда отправились россияне, особо контролируется из-за стратегических объектов и угрозы терроризма, что и стало основанием для их задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года стало известно, что в Тунисе 11 задержанных российских туристов находятся в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека, сообщила невеста одного из задержанных.

    Доступ родственников к россиянам, задержанным в Тунисе несколько месяцев назад, оказался осложнен, из-за отпуска чиновника, отвечающего за разрешения на посещения.

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    10 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Минфин заявил о базовом условии возвращения в Россию иностранных компаний

    Минфин: Возврат иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов России озвучило базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики.

    Министерство финансов сообщило, что возвращение иностранных компаний в Россию будет происходить на рыночных условиях с учетом отраслевой специфики, передает ТАСС.

    «Наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», – заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Он отметил, что работа над критериями для возврата иностранных компаний ведется активно, министерство разрабатывает детали процесса для создания благоприятных условий возвращения зарубежного бизнеса в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    10 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Работа НПЗ в Комсомольске-на-Амуре возобновлена после пожара

    Комсомольский НПЗ полностью возобновил выпуск нефтепродуктов после пожара

    Tекст: Ирма Каплан

    Нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре возобновил производство нефтепродуктов в полном объеме после ликвидации возгорания за счет резервных мощностей, сообщили на предприятии.

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре возобновил производство нефтепродуктов в полном объеме после ликвидации пожара. Резервные мощности обеспечили стабильность процесса, передает ТАСС со ссылкой на представителя завода.

    «Происшествие на Комсомольском НПЗ не оказало влияния на технологический процесс. Завод осуществляет выпуск нефтепродуктов в полном объеме, для этого были задействованы резервные мощности», – приводит агентство слова сотрудника НПЗ.

    Он добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано, разлив нефтепродуктов не допущен, пострадавших нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре начался пожар. В социальных сетях писали, что возгорание произошло в колонне технологической установки на высоте 50 метров.

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    10 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Каллас: Страны ЕС против использования российских активов для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны Европейского союза выразили категорическое несогласие с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, заявила телекомпании ERR верховный представитель ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против использования замороженных на Западе российских активов для нужд Украины, передает ТАСС.

    Каллас отметила, что обсуждение этого вопроса ведется с участием всех 27 стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что существует ряд рисков, которые необходимо минимизировать перед принятием решения о судьбе российских активов.

    Глава евродипломатии не стала называть конкретные государства, выступающие против этого предложения.

    Ранее Брюссель пообещал Киеву 9 млрд евро на восстановление.

    Издание Bloomberg сообщало, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта.

    Ряд стран ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Германия назвала сумму замороженных российских активов.

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    10 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    Аргентинский депутат предложила торговлю с Россией в нацвалютах

    Депутат Пагано предложила Аргентине и России вести торговлю в национальных валютах

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский депутат Марсела Пагано предложила использовать национальные валюты для торговли с Россией, отметив, что значительная часть резервов Аргентины номинирована в юанях.

    Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии «Свобода наступает» Марсела Пагано, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте, что делает использование национальных валют в торговле с Россией логичным шагом.

    Депутат обратила внимание на необходимость восстановления торгового баланса и увеличения валютных резервов страны. Она отметила, что президент Аргентины регулярно подчеркивает эти задачи, но вопрос валюты транзакций остается без внимания.

    Пагано также напомнила, что подобная схема успешно работала в прошлом в нефтяном секторе с Венесуэлой. В ее выступлении на заседании делового клуба России и Аргентины она выразила поддержку идеи базирования торговли на национальной валюте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах для защиты торговли от санкций, а в объединении БРИКС не обсуждается создание общей валюты, акцент делается на формировании совместных инвестиционных платформ.

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    10 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Российские военные высоко оценили прицелы «Швабе» от Ростеха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прицелы и разведывательные устройства от холдинга «Швабе» получили положительные отзывы от российских военных, которые отметили их качество и функциональность в условиях боевых действий, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Прицелы для винтовок и разведывательные приборы производства холдинга «Швабе» Ростеха получили высокую оценку от российских военнослужащих. Эти устройства применяются в зоне боевых действий и были протестированы на полигоне в Мулино Нижегородской области. Мероприятие прошло с участием заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева, сообщает ТАСС.

    В ходе испытаний эксперты и инструкторы проверили образцы в условиях, приближенным к боевым, и передали опыт работы с устройствами. Представители Ростеха отметили, что устройства показали высокую меткость стрельбы и защиту от засветки, а также имеют возможности для скрытого наблюдения за противником.

    Гендиректор «Швабе» Вадим Калюгин подчеркнул, что разработки компании помогают сухопутным войскам повышать технический потенциал и боеготовность. Линейка продукции включает как устройства для снайперских винтовок, так и мобильные комплексы с телевизионными и тепловизионными каналами, лазерным дальномером и навигационным модулем.

    Госкорпорация «Ростех» отметила, что прицелы и разведывательные приборы «Швабе» предназначены для работы в любых погодных условиях, как днем, так и ночью, что делает их универсальными в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта, позволяющую управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе». На выставке IDEX 2025 «Швабе» представил новые прицелы.

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    10 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа
    Иностранных студентов УрФУ обязали отмечаться каждые 72 часа
    @ Донат Сорокин/АСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели обязательную регистрацию для иностранных студентов – раз в 72 часа они должны отметиться в специальном терминале, отсканировав там свой студенческий билет.

    Пресс-служба УрФУ пояснила, что иностранные студенты должны посещать все учебные занятия, и в случае пропусков без уважительной причины с ними проводят разъяснительные беседы. Такой контроль обусловлен ужесточением миграционного законодательства. Если студент-иностранец не выходит на связь и не посещает вуз, университет обязан сообщить об этом в полицию в течение двух рабочих дней, сообщает E1.RU.

    Нарушение этих требований может привести к штрафу для университета в размере до 500 тыс. рублей. На данный момент специальный терминал установлен только в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, в других институтах используют стандартные журналы для учета посещаемости.

    В УрФУ отметили, что эти меры направлены на недопущение нарушения законов РФ в части заявленной цели поездки иностранных студентов и являются частью профилактических мероприятий и учета посещаемости.

    Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе принято постановление, ограничивающее работу иностранных граждан по патентам в ряде сфер с 2025 года, передает ТАСС. Ограничения коснутся в том числе сферы здравоохранения, социальных услуг, культуры, гостиничного бизнеса и общественного питания.

    А в Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело против экс налогового инспектора, обвиняемого в получении взяток от иностранцев за незаконный возврат налогов, передает Ura.ru.

    В период с января 2023 года по январь 2024 года она получила взятки от двух иностранцев на сумму более 200 тыс. рублей. Правоохранители также выяснили, что аналогичные незаконные возвраты были подготовлены для 13 других лиц, но их успели предотвратить сотрудники полиции.

    В январе в России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев.

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    10 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Стали известны сроки восстановления НПС «Кропоткинская» после атаки дронов

    КТК объявил о планах восстановить НПС «Кропоткинская» на Кубани до конца мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о планах завершить восстановление и ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани до конца мая.

    В сообщении компании говорится, что генеральный директор КТК Николай Горбань посетил НПС «Кропоткинская» 10 апреля и проконтролировал ход восстановительных работ, передает ТАСС.

    После осмотра состоялось совещание, на котором обсуждались особенности ремонта и замена иностранного оборудования на отечественное. В компании подчеркнули, что наличие необходимого оборудования и запчастей позволяет уверенно следовать графику восстановительных работ. «График предусматривает ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская» до конца мая», – заявили в КТК.

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

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    В Тунисе освобождены 11 россиян после многомесячного заключения
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    Китай и США перешли к полному уничтожению торговли друг с другом

    Противостояние США и Китая достигло небывалого размаха. Ни одна из сторон не желает останавливаться и вводит все новые и новые пошлины друг против друга. Дональд Трамп решил поощрить послушные страны отсрочкой на три месяца, а строптивый Китай наказать новым ростом пошлин до 125%. США и Китай в шаге от полного прекращения торговли друг с другом. Кто выйдет победителем в этой борьбе? Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    США берут на испуг восточный фланг НАТО

    В ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. Белый дом намерен не только сократить собственные войска в Старом Свете на 10 тыс. человек, но и покинуть Жешув – базу, ставшую главным центром военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп начинает масштабный процесс переосмысления сотрудничества в сфере безопасности с Брюсселем. Как это отразится на восточном фланге НАТО? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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