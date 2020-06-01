Роспотребнадзор подготовил рекомендации для гостиниц и хостелов

Роспотребнадзор с учетом эпидемиологической ситуации рекомендует гостиницам, хостелам, базам отдыха и иным местам временного проживания заселять в один номер только одного человека или семью.

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в гостиницах и иных местах для временного проживания опубликованы на сайте ведомства.

«Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день, с использованием бесконтактных средств измерения. <...> Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что в гостиницах следует обеспечить социальную дистанцию и минимизировать скопление людей при регистрации при помощи разметки. По возможности следует установить прозрачные заграждения для защиты персонала, дезинфицировать ключи от номеров для их безопасной выдачи.

Кроме того, рекомендуется организовать питание гостей в номерах или по меню. При этом расстановка столов должна быть с соблюдением принципов социального дистанцирования: расстояние между столами должно быть не менее двух метров, а рассадка не более одного человека за столом.

Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендует персонал гостиниц при допуске к работе обследовать на коронавирус.

«Обеспечить лабораторное обследование персонала на новую коронавирусную инфекцию при допуске на работу. Не допускается к работе персонал, вернувшийся с территорий (стран, субъектов России), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, до окончания сроков самоизоляции (не менее чем 14 дней)», – говорится в рекомендациях.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Также разработаны рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Кроме того, Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации.

Напомним, в среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.

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