Подозреваемые в совращении несовершеннолетних задержаны в Петербурге

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1 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...

Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

Тимур Шерзад, журналист
Тезис про «Вторую Гражданскую» в определенных кругах живуч и сегодня. Посыл прост – мол, между образованием СССР и началом Великой Отечественной не прошло и 20 лет, люди не успели собраться в полноценную нацию, а если и успели, то все равно ненавидели большевиков, Сталина и колхозы. На деле Великая Отечественная стала полной противоположностью Гражданской. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украинское небо становится площадкой для удара США по России

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украина становится площадкой для развертывания американских наступательных вооружений. Даже если Украина не будет членом НАТО, возможности для этого есть, и шутки тут неуместны. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Подозреваемые в совращении несовершеннолетних задержаны в Петербурге

              1 июня 2020, 11:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              По делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге задержаны еще два человека, сообщил источник в силовых структурах.

              В воскресенье сообщалось о двух задержанных, которые стали фигурантами дела о растлении малолетних.

              «Теперь задержаны уже четверо», – сообщил источник ТАСС.

              В воскресенье в петербургском главке МВД сообщили, что в городе выявлены и задержаны подозреваемые в сексуальном насилии над подростками. В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщали, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные действия сексуального характера).

              По версии следствия, подозреваемые совершали преступления сексуального характера с 2014 года по настоящее время. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и потребовал в кратчайшие сроки установить всех причастных к преступлениям, а также количество пострадавших.

              В ведомствах не уточняли число задержанных. Источник в силовых структурах сообщал, что изначально фигурантами дела стали два человека, один из которых работает на исследовательском судне «Профессор Логачев». Собеседник агентства также отмечал, что один эпизод насилия уже удалось установить, а также определить жертв злоумышленников.


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