Названа дата поступления в российские больницы первой партии препарата против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» 11 июня поставят в российские больницы 60 тыс. курсов препарата «Авифавир» против коронавирусной инфекции.

В начале июня первые партии «Авифавира» будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. «Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня», – отмечается в сообщении фонда, передает ТАСС.

Напомним, «Авифавир» получил одобрение Минздрава и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19. По итогам первого этапа, эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

При этом «Авифавир» не поступит в свободную продажу, он категорически запрещен беременным женщинам и в период планирования семьи. Препарат будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача.