Против протестующих у Белого дома в Вашингтоне применили газ и светошумовые гранаты

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента США.

Полиция перешла к активным действиям после того, как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами, передает РИА «Новости».

Полицейские применили несколько светошумовых гранат и гранат с газом. Протестующие отошли на несколько метров, однако толпа не расходится. Сценарий противостояния повторяется каждые 10-15 минут, отмечают очевидцы.

Ранее сообщалось, что несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента США.

Сначала демонстранты устроили большой костер прямо на проезжей части, в котором ставить сжигать дорожные знаки, кусты, деревья, бутылки и все, что подвернется под руку. Какой-то момент они сорвали с крыши соседнего офисного здания, особняка XIX века, флаг США и сожгли его в этом же костре.

Спустя несколько минут в здании возник пожар. Одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.