После поджога травы на бывшем арсенале в Удмуртии произошел взрыв боеприпасов

Одиночные взрывы боеприпасов происходят на техтерритории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где ранее загорелась сухая трава, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

«Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. Площадь пока полторы тысячи квадратных метров, но ветер, идет распространение», – сказал Юрин, передает ТАСС.

По его словам, ситуация под контролем, территория опахана. «Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет», – отметил глава района.

Как сообщает портал Izhlife, жители села Пугачево также сообщили о взрывах в округе. Говорится о единичных громких хлопках и дыме, заметном с большого расстояния. По версии очевидцев, из-за возгорания травы могли сдетонировать артиллерийские снаряды, разбросанные по полям после пожара на арсенале местной воинской части в 2011 году.