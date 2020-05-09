Руководители Грузии возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Президент, премьер-министр и другие руководители Грузии возложили 9 мая в тбилисском парке Ваке венки к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что «300 тыс. героев из Грузии отдали жизни за победу здоровых сил мира над фашизмом».

«Это всегда нужно помнить и чтить», – сказал он.

Грузия отправила на фронты Великой Отечественной войны 700 тыс. человек. Отмечается, что в процентном соотношении потери Грузии самые большие среди бывших республик СССР.

По словам премьера, «тем, кто забывает о вкладе Грузии жизнями грузин в эту большую Победу, надо напоминать об этом».

«И мы должны помнить об этом, и другие», – сказал премьер-министр журналистам.

Он пообещал всяческую поддержку ветеранам ВОВ.

По распоряжению правительства Грузии, 9 мая ветераны Второй Мировой войны получили по 600 лари (190 долларов), члены семей погибших - по 300 лари.

Все участники войны получат юбилейную медаль «75 лет победы над фашизмом». В живых остался 371 ветеран.

Ранее экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе поддержала идею акции «Бессмертный полк», назвав ее «аполитичной» и «гуманной».

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