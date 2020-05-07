Нино Бурджанадзе поддержала идею «Бессмертного полка»

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе поддержала идею акции «Бессмертный полк», назвав ее «аполитичной» и «гуманной». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Так реализуются слова о том, что никто не забыт и ничего не забыто», – заявила она газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, «кощунственно переписывать историю Победы в Великой Отечественной войне, надо гордиться нашими дедами и прадедами, которые спасли нас всех от гитлеризма».

Нино Бурджанадзе отметила, что в ее семье и в семье ее супруга было немало участников ВОВ, в том числе Герой Советского Союза Константин Цуцкиридзе.

«Один мой дед был офицером-пограничником, другой воевал в Италии и имел как советские, так и итальянские награды. Есть среди наших предков и погибшие в Керчи, Симферополе... Как не чтить их память?», – сказала Нино Бурджанадзе.

Она намерена 9 мая возложить венки в Вакийском парке в Тбилиси к Могиле Неизвестного солдата.

Ранее Нино Бурджанадзе заявляла, что считает «безусловно обязательным» участие представителя руководства Грузии 9 мая на празднованиях по случаю 75-летия Победы в Москве, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами после войны 2008 года.

«Это общая история. 700 тысяч грузин ушли на фронты Великой Отечественной. День Победы – величайший праздник, нужно уважать память погибших», – заявляла Бурджанадзе.

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