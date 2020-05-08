Домашний тест на COVID-19 по слюне одобрен в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать тест на коронавирус по слюне, сообщил Ратгерский университет.

Университету выдано «экстренное разрешение для использования на дому теста», который позволит «людям самостоятельно собрать образец своей слюны и отправить его в лабораторию для получения результатов».

«И все это с комфортом у себя дома», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Университет отметил, что это дает возможность проводить более широкий анализ. Кроме того, усиливается «защита как пациентов, так и медицинских работников от любого ненужного контакта».

Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 1,2 млн человек, 75 тыс. скончались.

В апреле Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал массовое тестирование на коронавирус на дому.

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