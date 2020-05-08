Ученые заявили об отсутствии связи температуры с распространением коронавируса

Канадские ученые пришли к выводу, что климатические условия и температура воздуха никак не влияют на характер развития пандемии – в отличие от карантинных мер, их выводы были опубликованы в журнале CMAJ.

«Вирус не исчезнет летом, как многие надеются. Крайне важно это понимать. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что жесткость карантина напрямую влияет на скорость распространения эпидемии. Пока это единственный метод борьбы с вирусом, поэтому крайне важно его поддерживать», – передает ТАСС слова Дионны Гесинк, эпидемиолога из Западного университета в Лондоне (Канада).

С самого начала вспышки коронавируса нового типа в Ухане ученые спорят о том, изменится ли характер его распространения по мере наступления лета и повышения типичных температур воздуха. Теоретические расчеты, сделанные на базе первых наблюдений за SARS-CoV-2 и типичных характеристик коронавирусов, вызывающих простуду, указывали как на возможное замедление эпидемии, так и на то, что характер распространения вируса не изменится.

Канадские эпидемиологи провели первые детальные расчеты такого рода, воспользовавшись теми данными, которые собирали медицинские службы 144 стран и регионов мира в тот момент времени, когда общее число заболевших COVID-19 достигло отметки в 375 тыс. человек.

Используя эти данные, ученые вычислили темпы распространения вируса в странах, расположенных на разных широтах, сравнивая число больных 20 и 27 марта. Эти цифры эпидемиологи сопоставили с тем, какие карантинные меры соблюдались в этих странах, как менялась погода в то время, а также с массой других важных климатических, социальных и экономических факторов.

«Наши предварительные исследования показывали, что температура и широта местности играли важную роль в распространении вируса. Последующие (более точные и детальные) расчеты показали, что это на самом деле не так», – добавляет Петер Юни, эпидемиолог из университета Торонто (Канада).

В частности, ученые не обнаружили никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Кроме того, они не зафиксировали серьезного влияния влажности, ВВП, уровня урбанизации и расходов на здравоохранение на распространение COVID-19.

Единственным сдерживающим фактором, по словам эпидемиологов, выступали карантинные меры, в том числе запреты на массовые собрания людей и закрытие школ. По этой причине исследователи призывают власти всех стран, охваченных эпидемией, очень взвешенно подходить к отмене карантина и руководствоваться при этом эпидемиологическими соображениями.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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