Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

Президент Владимир Путин рассказал, что во время работы в органах государственной безопасности работал в основном по линии нелегальной разведки.

«Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки – отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности», – сказал Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам президента, исходя из этого наследия, люди должны строить свое собственное поведение. «Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас», – продолжил он, передает РИА «Новости».

«Мое первое место работы – органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения – Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды», – заявил Путин.

Ранее Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе: Платов.

Также на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к 90-летию Центрального архива, были показаны фотографии характеристики КГБ на президента России Владимира Путина времен его работы в комитете.