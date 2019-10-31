Характеристику КГБ на молодого Путина представили на выставке в Петербурге

На выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к 90-летию Центрального архива, были показаны фотографии характеристики КГБ на президента России Владимира Путина времен его работы в комитете.

Центральный архив историко-политических документов Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города.

Как сообщает телеканал «Звезда», президент России состоял на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, ему тогда было 23 года.

Путина характеризовали «исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником», он занимался партийной учебой и совершенствовал профессиональное мастерство.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень», – говорится в характеристике.

Во время работы в ленинградском КГБ Путин отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у коллег, а в свободное время занимался дзюдо и самбо.

На выставке в Петербурге показаны также характеристики экс-губернаторов Петербурга – Валентины Матвиенко и Григория Полтавченко.

В марте 2018 года Путин рассказывал, как он, работая в КГБ, усмирял разъяренную толпу, собравшуюся возле особняка КГБ в Дрездене в 1989 году.

3 июля 2019 года Путин принял в Кремле художника и скульптора Михаила Шемякина, который подарил российскому лидеру книгу «Следствие продолжается» с фотографией президента в бытность его службы.

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