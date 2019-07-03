Путину подарили книгу с архивной фотографией времен его службы

Президент России Владимир Путин принял в Кремле художника и скульптора Михаила Шемякина, который подарил российскому лидеру книгу «Следствие продолжается» с фотографией президента в бытность его службы.

Шемякин на встрече с президентом отметил, что свыше пятидесяти лет занимается исследованием, анализом психологии человека в искусстве. «Создана лаборатория, которая занимается исследованием, что же происходит на Западе, и сравнением с тем, что происходит в России», – сказал художник и скульптор, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«И одна из таких книжек, которую выпускает ФСБ, – «Следствие продолжается». Мы с Вами в этой книжке вместе. Я здесь (показывает на обороте), а Вы вот здесь, немножко в другой форме», – сказал президенту Шемякин.

«Ух ты, где Вы нашли такое?», – удивился российский лидер.

«Это уже десятый том. Я там помогаю, оформляю, делаю кое-какие заметки. Так что весь отдел передает Вам большие приветы», – сказал художник, добавив, что все помнят Путина «молодым и деятельным».

Российский лидер в свою очередь поблагодарил Шемякина за подарок.

Напомним, в октябре прошлого года телеканал «Звезда» впервые показал комнату, в которой жил Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).