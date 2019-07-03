Путину подарили книгу с архивной фотографией времен его службы

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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:02  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...

Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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            Путину подарили книгу с архивной фотографией времен его службы

            3 июля 2019, 22:33

            Текст: Антон Никитин

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            Президент России Владимир Путин принял в Кремле художника и скульптора Михаила Шемякина, который подарил российскому лидеру книгу «Следствие продолжается» с фотографией президента в бытность его службы.

            Шемякин на встрече с президентом отметил, что свыше пятидесяти лет занимается исследованием, анализом психологии человека в искусстве. «Создана лаборатория, которая занимается исследованием, что же происходит на Западе, и сравнением с тем, что происходит в России», – сказал художник и скульптор, слова которого приводятся на сайте Кремля.

            «И одна из таких книжек, которую выпускает ФСБ, – «Следствие продолжается». Мы с Вами в этой книжке вместе. Я здесь (показывает на обороте), а Вы вот здесь, немножко в другой форме», – сказал президенту Шемякин.

            «Ух ты, где Вы нашли такое?», – удивился российский лидер.

            «Это уже десятый том. Я там помогаю, оформляю, делаю кое-какие заметки. Так что весь отдел передает Вам большие приветы», – сказал художник, добавив, что все помнят Путина «молодым и деятельным».

            Российский лидер в свою очередь поблагодарил Шемякина за подарок.

            Напомним, в октябре прошлого года телеканал «Звезда» впервые показал комнату, в которой жил Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).


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