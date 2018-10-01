ТВ показало комнату Путина в Академии внешней разведки‍

Телеканал «Звезда» впервые показал комнату, в которой жил Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).

В телепередаче, посвященной 80-летию Академии внешней разведки, была показана комната курсанта Платова – именно такой псевдоним носил Путин во время учебы в Академии в целях соблюдения секретности, передает РИА «Новости».

Комната, в которой жил Путин, была рассчитана на двоих человек. «Правда, нынешняя обстановка гораздо более комфортна, чем та, в которой когда-то жил президент Российской Федерации», – отметил ведущий.

Номер комнаты остался скрыт, но не для зрителей, а для слушателей Академии, «чтобы не возникло желания побороться за право пожить в знаменитой комнате».

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что в годы учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР с ним произошел курьезный случай.