Глава СВР рассказал курьезный случай времен учебы на разведчика

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что в годы учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР с ним произошел курьезный случай.

Нарышкин рассказал, что ему «вспоминается многое, и часто даже курьезное», в том числе один забавный эпизод, который произошел с ним во время занятий по автовождению, передает РИА «Новости».

Глава СВР отметил, что на момент поступления в Краснознаменный институт он не имел навыков управления автомобилем.

«Инструктор, который помогал мне осваивать владение автотранспортом, был человеком, который любил довольно жестко, крепкими словами, скажем так, непарламентскими, выражать свои мысли, когда делал замечания, что что-то я делаю не так», – рассказал директор СВР в интервью телеканалу «Звезда».

«И, наверно, на третьем занятии в городе случилось так, что я слегка разбил машину. Не критически, но нанес повреждения. Очевидно, с этого момента он понял, что со мной нужно все-таки обращаться более интеллигентно, более деликатно, и со следующего занятия он очень трепетно, можно сказать, ко мне относился. И все получилось хорошо», – с улыбкой добавил Нарышкин.

По словам директора СВР, время учебы в Академии внешней разведки «очень сконцентрировано и сжато», за период обучения слушатель должен овладеть очень большим объемом новых для него знаний и навыков.

«За время работы во внешней разведке больших успехов добивается тот, кто, конечно, с большим энтузиазмом и с большими результатами как раз овладевал этими специфическими знаниями», – отметил Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что подготовка российских разведчиков будет совершенствоваться, исходя не только из возникновения новых угроз в мире, но и по мере новых технологических прорывов. «Так что через 20 лет будут, может быть, и новые дисциплины, которые будут преподаваться в Академии», – добавил Нарышкин.