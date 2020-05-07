ФАС начала проверку цен на гречку, лимоны и сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу, сообщили в ведомстве.

В сообщении ФАС говорится, что Россия полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе. Подчеркивается, что кратковременный рост цен на крупу произошел из-за ажиотажного спроса в марте, передает ТАСС.

ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы, сказано в заявлении службы.

Кроме того, ФАС провела совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Ожидается, что стоимость снизится в первой половине мая.

В ведомстве заявили также, что оснований для роста цен на сахар в России нет, рынок профицитен и не должен зависеть от курса валют. Служба начала расследование по признакам картельного соглашения на рынке сахара.

Помимо этого, ФАС установила, что в настоящее время наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию в России, в том числе на картофель, лук и морковь.

Между тем в Минсельхозе заявили, что рост розничных цен на овощи в апреле связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции.

«В дальнейшем стабилизации цен будут способствовать меры, принятые на уровне ЕЭК, включающие обнуление ввозных таможенных пошлин и запрет экспорта до окончания сезона», – добавили в ведомстве.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров развенчал миф об особенной пользе имбиря и лимона во время вспышки коронавируса.