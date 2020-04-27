Врач оценил миф о пользе имбиря и лимона в период коронавируса

Член комитета Совфеда по социальной политике врач-хирург Юрий Архаров рассказал о том, что употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений.

«Главное правило – питание должно быть сбалансированным. То есть включать овощи, фрукты, сложные углеводы, белки растительного и животного происхождения, молочные продукты. Имбирь, лимон, чеснок – это яркие вкусы и польза от витаминов, которые содержатся в этих продуктах, такая же, как и от других продуктов, овощей, фруктов», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Врач отметил, что не существует специальных продуктов или диет, которые могли бы укрепить иммунитет и защитить от вируса. И хотя лимон и содержит витамин C, сам по себе он не снижает рисков заболевания вирусом и не предотвращает осложнений. Эксперт добавил, что витамин С в больших количествах не усваивается организмом.

По мнению специалиста, в рацион можно включать витамин D, который необходим в условиях ограничений выхода на улицу и способствует укреплению иммунитета.

Ранее Роспотребнадзор дал совет по питанию в условиях самоизоляции. Также газета ВЗГЛЯД рассказала о том, как поддержать организм во время распространения коронавирусной инфекции при помощи традиционной закуски.

Кроме того, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала на своем примере, как укреплять иммунитет и обезопасить себя от заражения коронавирусом.

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