Роспотребнадзор дал совет по питанию в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима самоизоляции на фоне коронавируса, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса».

Кроме того, «питаться необходимо чаще и малыми порциями».

Отмечается, что для этого нужно распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса. На завтрак лучше есть каши, омлет, запеканку, сырники, вареные яйца, творог, дополнить можно свежими овощами и фруктами. Из напитков специалисты советуют пить чай, кофе, какао. Для второго завтрака подойдет сыр, орехи, фрукты, пить можно сок.

На обед рекомендуется есть первое горячее блюдо: из мяса, птицы или рыбы с гарниром, свежие овощи, пить сок, компот или кисель, а для полдника подойдут фрукты, сухофрукты, настой шиповника, компот, кисель.

На ужин лучше съесть блюдо из мяса, птицы или рыба с гарниром, выпить чай, а на ночь – перекусить кефиром или йогуртом.

Кроме того, лучше ограничить употребление фаст-фуда, мучных изделий, жирного и копченого.

Ранее в Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляции. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как правильно питаться во время самоизоляции.

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