Глава Якутии предложил изменить нормативы по ИВЛ в регионах

|
7 мая, четверг | Последнее обновление — 19:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Разделы
Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества
Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию
Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России
Лукашенко применил к Первому каналу американские методы
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Сто лет назад поляки взяли Киев
Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»
Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook