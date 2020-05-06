В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом

За день в Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС сообщение штаба.

Накануне в Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом.

Всего в столице умерли 905 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на протяжении двух недель в столице не растет число госпитализаций и тяжелых больных, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По его словам, в городе кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости.