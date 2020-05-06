В Москве решили возобновить работу промпредприятий и строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая планируется разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Решение градоначальника поддержал президент Владимир Путин.

При этом Собянин подчеркнул, что начало работы строительных и промышленных предприятий в Москве не означает снятия режима самоизоляции, передает РИА «Новости».

В то же время выход из самоизоляции для сферы услуг в Москве стал бы пока преждевременным, отметил Собянин. По его словам, предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболевания, поэтому ограничения в этой области должны оставаться жесткими.

Мэр отметил, что на протяжении двух недель в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По его словам, в городе кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости.