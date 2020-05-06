Попова и Собянин выступят на совещании у Путина с докладами о снятии ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания у президента Владимира Путина выступят с докладами по поэтапному снятию ограничительных мер, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в среду проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с коронавирусом. Песков уточнил, что на совещании обсудят выход из ограничительных мер.

«Во многом сегодня мы с вами услышим от Поповой, от Собянина их соображения по возможной процедуре и поэтапности снятия этих мер», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он напомнил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах России, и решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов.

«Речь идет о прерогативе главы региона. Ситуация во всех регионах разная. Есть показатели общей динамики, и есть ситуация, которая отличается от региона к региону. Сейчас называть конкретно регионы я бы не стал, конкретно регионы, где она (ситуация – ред.) хуже, где она лучше», – сказал Песков, отвечая на вопрос о принятии решений о снятии ограничений по коронавирусу в регионах.

Также Песков отметил, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии коронавируса пока не поднимался.

Кроме того, Путин в среду проведет отдельную встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, на которой российский лидер намерен обсудить формирование гвардии и закупку техники. По словам Пескова, встреча будет публичной, информацию о ней Кремль планирует обнародовать в ближайшее время.

«Там целый комплекс вопросов. Во-первых, это, естественно, и процесс формирования гвардии, это и технические закупки, которые сейчас будут связаны с мерами поддержки того же автопрома. И ряд других вопросов», – заключил Песков.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.