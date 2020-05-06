Будущий дознаватель полиции записала песню о «воровском единстве»

Студентка юридического факультета Сибирского института управления, жена новосибирского полицейского 19-летняя Арина Миронова написала песню и выпустила клип про арестантскую любовь.

Девушка, взявшая псевдоним «Раскольникова» по фамилии главного героя романа Федора Достоевского, объяснила свое решение записать песню любовью к творчеству Михаила Круга.

«С детства слушала его, все песни выучила наизусть. К тому же, есть знакомые – сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нем знаю. А еще помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалекий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», – рассказала «Комсомольской правде» Миронова.

В своем клипе девушка выступает в образе нарушительницы закона, в кадре мелькают проходная исправительной колонии, полицейская форма. В припеве Миронова поет: «На ключицах засияли звезды воровские, мусорам нас не понять, они ведь не блатные. Я по жизни отрицаю звезды капитанские, не поймут легавые единство арестантское».

Миронова также рассказала, что ее мужу, который служит в полиции, понравился клип. Кроме того, по ее словам, видео посмотрели его коллеги и начальство, которые также «оценили юмор».

«Мой муж знал, на что шел, когда делал мне предложение, я ведь не в одночасье стала такой. На работе его не стали ругать: коллегам даже понравилось, ведь в клипе есть смысл про запретную любовь арестантки и полицейского», — объяснила девушка.

Миронова учится на юриста, хочет работать дознавательницей полиции и стать известной шансонье. «Я вообще свой альбом хочу посвятить законам. Песни будут про основные статьи Уголовного кодекса, чтобы народ знал, за что можно попасть в тюрьму и как там люди живут, – добавила исполнительница.