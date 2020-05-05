Лукашенко заявил о запланированном разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин инициировал телефонные переговоры двух сторон.

По его словам, телефонный разговор должен состоятся во вторник, передает агентство БелТА.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов (совпадает с мск), попросил разговора», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что будут обсуждаться темы, представляющие взаимный интерес сторон.

14 апреля Путин и Лукашенко совместно участвовали в рабочей встрече лидеров стран-членов Евразийского экономического союза, которая прошла в видеоформате. Тогда Лукашенко заявлял, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, цена на природный газ должна быть более гибкой.

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