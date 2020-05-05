Гражданину Латвии грозит тюрьма в Грузии за оскорбления жены-россиянки

Гражданин Латвии, регулярно угрожавший физической расправой своей супруге – россиянке, арестован в Грузии. Ему грозит трехлетнее тюремное заключение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает МВД Грузии, 33-летний гражданин Латвии угрожал 40-летней супруге-россиянке убить ее ножом, в связи с чем был задержан оперативниками Аджарской автономии, где проживает эта семья.

Примечательно, что полиция неоднократно выносила предупреждения латышу, однако тот продолжал избивать супругу и угрожать ей.

Семейное насилие строго карается грузинскими законами.



