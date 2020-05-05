Цена WTI выросла почти на 15%

Стоимость нефти WTI выросла почти на 15%, свидетельствуют данные торгов.

Первые торги новой рабочей недели закрылись ростом цены на Brent до 28,02 доллара за баррель (плюс 8,35%), WTI – до 21,38 доллара (плюс 14,82%), передает РИА «Новости».

Напомним, в Минэнерго заявили, что цена на нефть в 2020 году в среднем будет чуть более 30 долларов за баррель.