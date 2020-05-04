Асад не исключил «катастрофической» вспышки коронавируса в Сирии

Низкий уровень распространения коронавирус в Сирии не означает, что страна вышла из «зоны риска», вполне вероятна резкая вспышка болезни, масштабы которой могут стать катастрофическими, заявил президент Башар Асад.

«Относительно число заболевших невелико. Конечно, заболевших может быть больше, так как мы не тестировали всех граждан. Однако показатель смертности нагляден. Количество умерших скрыть невозможно, и пока умерших немного. Это не значит, что мы уже вне зоны риска. Нынешние цифры не дают гарантии, что не будет вспышки в ближайшие дни и через несколько недель мы не встанем перед большой катастрофой, которая будет выше наших возможностей», – сказал Асад, передает РИА «Новости».

По словам сирийского лидера, принятые послабления, включающие открытие магазинов и предприятий, не должны означать бездействие правительства. Он призвал комиссию следить за ситуацией и принимать меры при необходимости.

«Все прошлые проблемы и вызовы не означают, что мы не можем ничего сделать. Есть множество мер, которые могут быть реализованы правительством, призванные повлиять положительно на жизнь граждан», – добавил Асад

В Сирии официально зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.

Правительство Сирии ввело комендантский час, также запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан.

Ранее российские профильные ведомства рассмотрят обращения 12 государств Ближнего Востока и Африки, в том числе Сирии, с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.