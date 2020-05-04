Умер автор хитов группы «Ласковый май»

Композитор и автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер от инсульта после продолжительной болезни, сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года – музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», – написал Разин в Instagram.

По его словам, Бойко написал для группы около 25 песен, в том числе «Гадкий утенок». Песни, созданные Бойко, пели Андрей Разин, Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая».

Владимир Бойко работал художественным руководителем и композитором группы с 1989 года. Он также создал группы «Белые розы», «Стайер» и «Бархатный сезон».

Ранее Разин сообщил о смерти автора шлягеров группы «Ласковый май» Аллы Гольцевой.