Умерла автор хитов «Ласкового мая» Алла Гольцева

Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве, сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням», – написал Разин на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Гольцева работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группа «Ласковый май».

По его словам, больше всего она написала стихов к песням группы «Ласковый май», более 50 текстов.

«Мы много лет сотрудничали с Аллой вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым... Ее стихи к песням, а также стихи и сказки стали классикой... Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы», – заключил продюсер.

Алла Гольцева родилась 29 марта 1946 года. Она работала «штатным поэтом» «Ласкового мая» до его распада, продолжая сотрудничество с Разиным. В 1995 году Гольцева была исполнительным продюсером его альбома «От «Белых роз» до «Эльдорадо».