Китай потребовал от пассажиров рейса Москва – Пекин справку о здоровье

С 8 мая на самолеты рейса Москва – Пекин пустят только при наличии справки об отсутствии коронавируса, сообщило посольство Китая в России.

Справку необходимо получить «не менее чем за 120 часов до рейса». Тест на нуклеиновые кислоты можно сдать в шести медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Посольство «предупреждает граждан, у которых есть необходимость вернуться домой рейсами Air China, в обязательном порядке необходимо пройти тест в одном из этих шести медучреждений», передает РИА «Новости».

Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем прервано, но Китай вывозит своих граждан.

В конце апреля Китай заявил о полной ликвидации коронавируса в Ухане.

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