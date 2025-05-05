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Макрон заявил о вреде политики Трампа для научных исследований
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении научных исследований.
На конференции в Сорбонне Макрон заявил, что еще несколько лет назад было невозможно представить, что одна из крупнейших демократий мира станет сокращать исследовательские программы из-за упоминания слова «разнообразие» или начнет отменять визы для ученых, внесших вклад в ее цифровую безопасность, передает РИА «Новости».
По словам Макрона, США, чья экономическая мощь и инновационный потенциал во многом опираются на свободу научной мысли, совершают серьезную ошибку, ограничивая развитие исследовательских программ. Как отметил французский президент, эти шаги могут отрицательно сказаться на позиции страны в мировом научном сообществе.
Ранее президент США объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету, подчеркнув претензии к политике вуза. Также сообщалось, что министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.
Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования для научных и образовательных проектов.