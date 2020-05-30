Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, сообщили в Роспотребнадзоре.

Пресс-служба ведомства сообщила, что «штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска», передает РИА «Новости».

«В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», – добавили там.

Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предусмотрены штрафы за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.